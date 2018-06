"Zeg niet Bonheiden maar Bonheiden-Rijmenam" N-VA NEEMT NAAMSVERANDERING OP IN VERKIEZINGSPROGRAMMA ANTOON VERBEECK

14 juni 2018

02u47 0 Bonheiden Krijgt de gemeente Bonheiden in de toekomst de naam Bonheiden-Rijmenam? De lokale afdeling van N-VA is het idee alvast genegen en heeft het op haar verkiezingsprogramma staan.

De mandatarissen en bestuursleden van N-VA Bonheiden-Rijmenam trokken de afgelopen jaren van deur tot deur. Uit de gesprekken met gezinnen in Rijmenam bleek dat een aantal inwoners uit het dorp zich door de gemeente miskend voelen. "42 jaar na de fusie van Bonheiden en Rijmenam blijkt nogmaals dat Rijmenammenaars hun thuis vooral Rijmenam blijven noemen", zegt burgemeester Guido Vaganée (N-VA).





"We krijgen geregeld, via mail of sociale media, opmerkingen van Rijmenammenaars wanneer er geïnvesteerd wordt in Bonheiden. 'Men investeert weeral in Bonheiden...', klinkt het dan. Ten onrechte, want deze legislatuur werd er heel wat geïnvesteerd in Rijmenam, denk maar aan de opwaardering van het dorp. Toch zijn er nog inwoners van Rijmenam die zich tweederangsburger voelen, miskend door de gemeente Bonheiden. Wij willen absoluut tonen dat zoiets niet waar is. Wordt N-VA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen door de kiezer beloond, dan zullen met het nieuwe gemeentebestuur in 2019 werk maken van een enquête bij de bevolking over een naamswijziging. Bij voldoende draagvlak verandert de naam Bonheiden in Bonheiden-Rijmenam. Naar analogie met bijvoorbeeld Sint-Katelijne-Waver en Hamont-Achel erkennen we beter de eigenheid en de identiteit van beide dorpskernen."





De naam Bonheiden-Rijmenam wordt in de praktijk al toegepast door verschillende verenigingen en politieke partijen.





"Na de fusie tussen Bonheiden en Rijmenam in '76 hebben we met het Davidsfonds beslist om de twee namen te gebruiken. Als ze mij zouden vragen om de gemeentenaam te veranderen dan zeg ik volmondig 'ja'. Het is een vorm van respect voor Rijmenam", reageert Willy Debandt, inwoner van Rijmenam en voorzitter van Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam.





Kan snel gaan

In het Rijmenamse Kafee Spek komt de 'miskenning' van het dorp af en toe ter sprake. "Maar het is hier zeker geen dagelijks gespreksonderwerp. Ik geloof niet dat het speelt bij de jongere generaties. Persoonlijk heb ik niets tegen een naamsverandering. Bonheiden en Rijmenam vormen nu eenmaal één gemeente", aldus cafébaas Niels Van Peer. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten neemt, eens er voldoende draagvlak is, een naamsverandering weinig tijd in beslag. "Het kostenplaatje is moeilijker in te schatten. De financiële gevolgen zijn vergelijkbaar met een nieuwe huisstijl, het veranderen van de briefhoofden en gemeenteborden", klinkt het.