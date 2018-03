"Wat nu met zakjes hondenpoep?" GEMEENTE SLANKT AANTAL VUILNISBAKKEN AF: ANTOON VERBEECK

02u39 0 Bonheiden "Vroeger kwam ik om de zoveel straten een vuilnisbak tegen. Nu maak ik een wandeling met mijn puppy én een zakje poep... verre van aangenaam." De gemeente nam in het kader van haar strijd tegen het zwerfvuil tientallen vuilnisbakken weg van het openbaar domein. Eigenaars van honden, onder wie inwoonster Karen Mariën, weten nu in sommige straten geen blijf met hun zakjes hondenpoep.

Bonheiden had een honderdtal vuilbakken op het openbaar domein staan. Een dertigtal van die vuilnisbakken werden nu weggenomen. Inwoners dumpten namelijk al te vaak hun huisvuil in de vuilnisbakken. Met het weghalen van de vuilnisbakken wil het gemeentebestuur die praktijken doen stoppen. "Ik kan begrijpen dat de gemeente het zwerfvuil in de vuilnisbakken beu is, maar de hondenliefhebbers moeten hier niet de dupe van worden. Elke week maak ik bijna dagelijks een wandeling met mijn puppy. Vroeger kwam ik om de zoveel straten een vuilnisbak tegen en kon ik mijn zakje met hondenpoep dumpen. Nu kom ik er nog maar één tegen en maak ik dus een grote wandeling met mijn puppy én een zakje poep... verre van aangenaam", zegt Karen Mariën. "Men kan er niet genoeg op hameren dat eigenaars van honden de hondenpoep moeten opkuisen, maar dan moeten er natuurlijk wel vuilnisbakken staan. Opnieuw wat meer vuilnisbakken of speciale hondenpoepvuilbakken zouden handig zijn. Er zijn verschillende hondenliefhebbers uit onze gemeente die er zo over denken."





"De keuze voor het verwijderen van bepaalde vuilbakjes gebeurde aan de hand van enkele criteria: hoeveel sociale controle is er? Gaat het om een locatie waar veel mensen langskomen of staan wachten? Vinden we veel huisvuil in de vuilbakjes?", zegt schepen van Milieu Barbare Maes (Groen).





"Vaak staan er nog vuilnisbakken in de omgeving van waar vroeger een vuilnisbak stond. In sommige gevallen moet je amper honderd meter wandelen of fietsen om een vuilnisbak te vinden. Je kan als baasje ook het zakje aan de leiband bevestigen. We wachten nu de reacties op deze maatregel af en zullen de situatie op het einde van deze maand evalueren en analyseren."





Kleinere openingen

Naast het, al dan niet tijdelijk, afslanken van het aantal vuilnisbakken worden de vuilnisbakken met grote openingen ook vervangen door een exemplaar met kleinere openingen. "Dit om het huishoudelijk afval in vuilnisbakjes te verbannen. We maken ook gebruik van een nieuwe zwerfvuilstofzuiger en op termijn, na de nodige goedkeuringen van de privacycommissie, worden er ook mobiele camera's geplaatst om de hardleerse sluikstorters te identificeren en beboeten. Deze acties werden in het verleden al genomen door omliggende gemeenten met een positief resultaat. Wij hopen dan ook dat deze acties onze groene gemeente kunnen vrijwaren van het afval in de straten en de natuur", klinkt het.