"Verdachte werkt goed mee" RECONSTRUCTIE DODELIJKE BURENRUZIE VERLOOPT 'VLOT EN SEREEN' TIM VAN DER ZEYPEN

17 augustus 2018

02u33 0 Bonheiden Het gerecht heeft gisteren de reconstructie gehouden van de burenruzie waarbij Roger Van der Jeugd (63) om het leven kwam. Volgens het parket werkte de 44-jarige verdachte goed mee en zijn er nieuwe zaken aan het licht gekomen. Steve V.L. (44) blijft intussen verdacht van doodslag, maar wacht thuis het onderzoek af.

De politie sloot gisteren de Nieuwstraat hermetisch af. Grote hekken met zwarte zeilen hielden pottenkijkers op een afstand. De 44-jarige verdachte Steve V.L., de onderbuur van het dodelijke slachtoffer, werd in alle vroegte al naar het appartementsgebouw in het centrum van Bonheiden gebracht. Omstreeks 10 uur volgden ook onderzoeksrechter Kris Lavens, het labo en het parket. Op dat moment waren zowel de ballistisch deskundig, de bloedspattendeskundige als de wetsgeneesheer al gearriveerd.





Wat er die dag begin augustus precies was gebeurd? Er was in het appartementsgebouw tussen beide buren een hevige discussie ontstaan over V.L.'s kinderen. Na een gevecht in de kelder trok de 63-jarige Van der Jeugd uiteindelijk een jachtgeweer. Niet veel later vielen er twee schoten. Eén kogel belandde in de lies van de zestiger, die ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. Onderbuur Steve V.L. werd gearresteerd, verhoord en in verdenking gesteld van doodslag. Al houdt het parket ook rekening met wettige zelfverdediging. V.L. werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden.





Drie reconstructies

Gedurende de drie uur durende reconstructie moest V.L. drie fases van zijn verklaringen opnieuw uitvoeren. "Het ging om de vechtpartij in de kelder waarvoor hij bijkomend verdacht wordt van slagen en verwondingen", legt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens uit. "Verder volgden ook nog een incident op het balkon bij de zestiger en een reconstructie van het fatale incident aan de inkomdeur." Tijdens de reconstructies werd zijn uitleg voortdurend getoetst aan de vaststellingen van de deskundigen.





Nieuwe elementen

Volgens het parket werkte de verdachte goed mee en verliep alles vlot en sereen. Rutger Verhelst, de advocaat van V.L., wil voorlopig niet in detail treden. "Wij zullen het nodige doen om mee te werken aan het onderzoek en hopen dat de rust snel terugkeert. Het is bijzonder zwaar voor mijn cliënt, die erg onder de indruk is van de spijtige afloop." De man blijft inmiddels verdacht van doodslag. "Het is voorlopig nog te vroeg om conclusies te trekken", gaat zijn advocaat verder. "De wedersamenstelling bracht wel enkele nieuwe elementen naar boven die nu verder onderzocht worden."





Twee familieleden van het dodelijke slachtoffer, waaronder zijn dochter, woonden de reconstructie bij. De vrouw en kinderen van V.L., getuigen van het incident, werden niet bij de reconstructie betrokken.