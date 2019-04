“U bent de jongste ooit die voor mij moet verschijnen. Dat driest record mag u op uw palmares zetten”: Mechels rechter is snoeihard tegen gewelddadige inbreker (18) Tim Van der Zeypen

08 april 2019

15u30 0 Bonheiden Twee achttienjarigen uit Schoten en Borsbeek stonden vanmorgen voor de rechter in Mechelen. Het duo stond terecht voor een woninginbraak in Bonheiden. De zoon des huizes betrapte hen destijds en moest een klap incasseren. Er werden celstraffen van achttien maanden gevorderd.

Hun jeugdige leeftijd ging rechter Jessica Bourlet niet onopgemerkt voorbij. Beiden kregen bij aanvang meteen een preek van de rechter. “Het is de eerst keer dat iemand uit het jaar 2000 voor mij moet verschijnen. U bent de jongste ooit die voor mij moet verschijnen. Dat driest record mag u op uw palmares zetten”, zei de Mechelse rechter vanmorgen op zitting. Daar mochten de twee zich samen met nog een minderjarige kompaan komen verantwoorden voor een inbraak met geweld. Deze vond eind oktober 2018 plaats. Een van de verdachte was amper een maand voor de inbraak achttien jaar geworden.

“Twee mannen waren toen de woning aan het doorzoeken wanneer plots de zoon des huizes thuis kwam”, schetste openbaar aanklager Karel Berteloot de feiten. “Het kwam tot een gevecht waarbij de zoon enkele klappen moest incasseren. Alleen werd ook een van de verdachten tegen de grond gewerkt.” In dat gevecht verloor een van de verdachten hun gsm. Op basis van het gsm-toestel werden de verdachten geïdentificeerd.

Opdrachtgever

Het ging om een minderjarige en een achttienjarige uit Schoten. “Ze werden verhoord en gingen al snel over tot bekentenissen. Op basis van hun verklaringen, kon de politie een derde verdachte identificeren. Hij zou de opdracht gegeven hebben”, aldus de openbaar aanklager nog. De derde verdachte bleek uiteindelijk een achttienjarige te zijn uit Borsbeek. Volgens het parket liet de Borsbekenaar aan de anderen weten wat er te rapen was in de woning en liet hij hen weten wanneer de familie niet thuis was.

Alleen bleef deze jongeman dat staalhard betwisten. “Ik heb hier helemaal niets mee te maken”, zei hij zelf tegen de rechter. Zijn advocaat voegde toe: “Er is nergens bewijsmateriaal gevonden dat mijn cliënt kan linken aan deze feiten. Hij kent de bewoners en de zonen. Hoe dom zou je zijn als je bij hen gaat inbreken?” De verdediging ging volg voor de vrijspraak. Alleen werd dat beperkte schuldinzicht door het parket niet in dank afgenomen. Het vorderde tegen de tiener een effectieve celstraf.

Meeslepen

In tegenstelling tot de Borsbekenaar, gaf de achttienjarige uit Schoten de feiten wel toe. “Ze worden niet betwist maar wel erg betreurd”, zei meester Kristel Coppieters. Zij verdedigde de jonge Schotenaar en vroeg de rechtbank om enige mildheid te tonen. “Hij heeft zich laten meeslepen en laten verleiden door de weelde en het geld dat er te rapen was”, besloot de strafpleitster. Zij vroeg een autonome probatiestraf of een werkstraf.

“Het is bijzonder jammer dat deze jongemannen hun toekomst zo hypothekeren door het plegen van dergelijke degoutanten feiten”, besloot de aanklager nog op zitting. Welke straffen de rechter zal opleggen, weten we op 6 mei. Dan maakt rechter Bourlet haar vonnis bekend.