't Blikveld viert verjaardag en moderniseert 07 juni 2018

02u32 0

Gemeenschapscentrum 't Blikveld blaast twintig kaarsjes uit en dat is te merken aan het nieuwe cultuurseizoen. Op de agenda staan een groots openingsfeest op 8 september en een goedgevuld seizoen met linken naar het verleden.





"Tijdens ons openingsfeest verwelkomen we jong en oud onder de noemer 'Blikveld Anders'. Je zal op de koffie kunnen bij rasacteurs Jaak Van Assche en Tuur De Weert of met de kinderen genieten van een openluchtvertelling van Dimitri Leue. We kijken ook erg uit naar het exclusief kampvuurconcert in ons amfitheater, waar onder andere Klaas Delrue, Jelle Cleymans, Roland en Mich Walschaerts de kampvuurzangers van dienst zullen zijn", zegt Sam Vervoort van 't Blikveld. "Verder grijpen we doorheen het seizoen bewust terug naar bekende namen met een rijk Blikveld-verleden of die een link hebben met onze beginjaren." 't Blikveld maakt van de gelegenheid ook gebruik om haar werking te moderniseren met de invoering van een online ticketsysteem. "De traditionele lange wachtrij aan 't Blikveld bij de ticketstart is dus definitief verleden tijd. We stappen ook af van het vertrouwde abonnementensysteem en lanceren vanaf komend seizoen de Vriendenpas. Wie een Vriendenpas aankoopt, krijgt tal van voordelen in de plaats. Zo kan je als eerste tickets reserveren en je geniet het ganse seizoen van een lagere ticketprijs." (AVH)