"Geen paniek bij onze kinderen" RAMPENOEFENING IN BASISSCHOOL KLIM-OP SIMULEERT ONTPLOFFING ANTOON VERBEECK

25 april 2018

02u41 0 Bonheiden Basisschool Klim-Op was gisteren in de voormiddag het decor van een grootschalige noodplanoefening. "Onder de kinderen en het personeel was er geen paniek, dankzij de verschillende brandoefeningen die we op voorhand hebben gedaan", aldus de directrice.

Omstreeks kwart voor tien kwam de fictieve oproep binnen bij de hulpdiensten. Boven de schoolsite van Klim-Op hing er al enkele minuten een kleine rookpluim. "In de technische ruimte van het schoolgebouw is er een ontploffing gebeurd, waarna een deel van het gebouw is ingestort. Daarbij raakte één medewerker van de firma Verwost NV uit Bonheiden gewond. Zijn collega liet het leven. Het parket kwam ter plaatse en zal de oorzaak van het ongeval onderzoeken. In naam van het gemeentebestuur wil ik mijn medeleven betuigen aan de nabestaanden van het slachtoffer", kroop burgemeester Guido Vaganée (N-VA) in zijn rol. "De leerlingen van de school zijn geëvacueerd naar de nabijgelegen scholen Gebo en Gekko. Zij krijgen psychologische bijstand."





In totaal werden er vierhonderd leerlingen en veertig personeelsleden van Klim-Op geëvacueerd. Dertien politieagenten werden er ingezet en vijftien brandweermannen van brandweerzone Rivierenland post Mechelen kwamen met drie pompwagens ter plaatse. In het gemeentehuis werd een crisiscel opgericht en de vrijetijdsdiensten van Bonheiden bemanden een callcenter voor ongeruste burgers en ouders van leerlingen. De gemeente kreeg tijdens de oefening de hulp van het Imeldaziekenhuis, de directies van alle scholen in de gemeente en de noodplanambtenaren en communicatieambtenaren van omliggende gemeenten. De oefening liep nog voor de middag op zijn einde.





"We werden op voorhand ingelicht over een noodplanoefening, maar in welke school dat zou zijn, bleef tot vanmorgen een verrassing. Uiteindelijk is het de onze geworden", legt directrice van Klim-Op Ester De Caluwé uit. "Alles verliep vlotjes. Onder de kinderen en het personeel was er geen paniek, dankzij de verschillende brandoefeningen die we hebben gedaan."





Automatisme

"Tijdens zo'n oefening worden de maatregelen op het terrein uitgetest en geëvalueerd. Ook de crisiscel wordt getest. Op die manier kunnen we de handelingen eigen maken, zodat het een automatisme wordt tijdens een echte noodsituatie", zegt Vaganée. "Om de drie jaar organiseert onze gemeente een operationele inzetoefening. Deze keer kozen we voor het centrum van onze gemeente, waar drie scholen op korte afstand van elkaar liggen. Er zijn noodplanoefeningen die spectaculairder zijn, maar wij focussen ons liever op een realistisch scenario, zaken die echt kunnen gebeuren. Uiteraard zijn er nog verbeterpunten, maar we mogen heel tevreden zijn over de manier waarop deze oefening is verlopen."