'Fietsklassen van het jaar' zijn bekend 23 mei 2018

Aan 't Blikveld werden de 'Fietsklassen van het jaar' uitgereikt door minister van mobiliteit Ben Weyts. Ongeveer 1.500 leerlingen van scholen uit Bonheiden en Rijmenam waren aanwezig op het feest om de week van de zwakke weggebruiker te vieren. De winnaars werden berekend door het aantal fietsritten in verhouding te brengen met het aantal leerlingen per klas. Winnaars: de instapklas van Gekko (klas van juf Els), de eerste kleuterklas van de Sinte-Mariaschool, tweede kleuterklas C van Gekko, derde kleuterklas A van Gekko en het eerste leerjaar klas A van de Sint-Mariaschool. In de categorieën tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gingen de titels naar GeBo.





(AVH)