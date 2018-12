Bok Modest XI is mascotte van Bataljon Artillerie (maar hij is wat koppig) Schenking van stad Lier, dat al sinds jaren 60 peter is van bataljon Toon Verheijen

07 december 2018

13u28 0 De stad Lier heeft vrijdag het Bataljon Artillerie na een onderbreking van vier jaar opnieuw een bok als mascotte geschonken. In tegenstelling tot zijn voorgangers zal hij wel niet gekazerneerd worden, maar zal hij verblijven in de kinderboederij Struisvogel om alleen met plechtigheden en parades naar Brasschaat te komen. Modest is een mooie bok, maar toonde zich vrijdag wel van zijn koppigste kant. Hij weigerde uit de kar te komen.

De stad Lier werd in 1962 peter van wat toen nog het 2de Artillerieregiment (2A) heette en gekazerneerd was in Lüdenscheid. De eenheid had in het blazoen een geitenbok en daarom werd beslist om in de jaren 40 al een bok te laten meewandelen tijdens plechtigheden. Hij kwam als mascotte aan het hoofd van het regiment.

Sinds het peterschap in de jaren 60 zorgde de stad Lier altijd voor een bok. “Modest I stierf in 1951 en kende al snel opvolging met Modest II en Modest III”, vertelt burgemeester Frank Bogaerts van Lier.

“Op de bataljonsfeesten van 1964 schenkt toenmalig Liers burgemeester Breugelmans Modest IV aan 2A. Na zijn dood in de zomer van 1973 schenkt de stad opnieuw een bok. Modest V sterft enkele maanden later. Zijn opvolger, geschonken door de burgemeester van Lüdenscheid, is eveneens geen lang leven beschoren. En opnieuw is het peterstad Lier die in 1976 voor vervanging zorgt. Na 10 jaar trouwe dienst sterft Modest VII op 1 april 1986. Als 2A op 30 augustus 1986 zijn 150ste verjaardag herdenkt in Lier, schenkt burgemeester Van Houtte een nieuwe bok, Modest VIII. Hij leeft tot september 1988. Enkele maanden later mag 2A opnieuw naar Lier rijden om er een vervanger af te halen: Modest IX. In juni 2001 werd, tijdens de Regimentsfeesten in Lier, de voorlopig laatste bok geschonken. Hij was ‘in dienst’ van het Bataljon tot midden 2014.”

Mikerf

Modest X mocht in het voorjaar van 2014 op pensioen. “We hebben hem toen naar boerderij Mikerf gestuurd”, vertelt commandant Quinten Van Kerckhoven.

“Hij mocht er gaan uitrusten, maar nog geen maand later is hij al gestorven. Hij stierf wel een mooie dood (grijns).” Waarop heel de tribune begon te lachen, want iedereen kent het verhaal dat Modest X het helemaal zag zitten tussen de geiten op Mikerf en van rusten kwam niet veel in huis. Vermoedelijk is iets te actief willen zijn op zijn leeftijd hem fataal geworden.

Nieuw leven

Sinds gisteren heeft het Bataljan Artillerie na een onderbreking van vier jaar opnieuw een Modest. Dat gebeurde tijdens de Barbaraviering van het bataljon op hun domein in Brasschaat.

“Maar we hebben wel beslist om hem hier niet te kazerneren", lacht Frank Boogaerts. “Omdat zowel de stad als het bataljon de nodige aandacht hebben voor het dierenwelzijn van de bok, zal hij hij in zijn thuisbasis kinderboerderij ‘Het Struisvogelnest’ blijven. Modest XI zal alleen zijn vertrouwde habitat op de kinderboerderij verlaten om deel te nemen aan de parades en plechtigheden van het Bataljon Artillerie.” Maar Modest XI moet nog veel leren en was gisteren nog niet meteen van zin om al vlot mee te werken. Verder dan een blik over de rand van de kar waarin hij vervoerd werd, was het niet.

