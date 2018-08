Zonnepanelen op dak fietsenstalling Sneppenbos 17 augustus 2018

Op de daken van de fietsenstallingen aan sportcentrum Sneppenbos in Boechout komen zonnepanelen. Die zullen elektriciteit opwekken voor de sportzaal. Het gemeentebestuur is daarvoor in zee gegaan met Zuidtrant. Die zal de zonnepanelen aankopen met de steun van burgers die intekenden. Het gaat om een coöperatieve waarbij burgers aandelen kunnen kopen bij Zuidtrant. Dat geld wordt dan geïnvesteerd in de zonnepanelen. Op die manier beperkt de gemeente de som die ze zelf moet investeren in de groene energie en zet ze een stap in de richting van CO2-neutrale gemeente. Dankzij de panelen wordt er zo'n vijf ton CO2 uitgespaard. De panelen worden dit najaar geïnstalleerd. Daarnaast komt er een elektrische deelwagen op het Jef Van Hoofplein. Maar dat project is nog in volle ontwikkeling. Er wordt ook gekeken of er eventueel elektrische deelfietsen kunnen worden aangeboden. (ADA)