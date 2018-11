Woning onbewoonbaar door accidentele brand Sander Bral

09 november 2018

13u37 0 Boechout Een gezin in Boechout zit zonder woning door een ernstige brand. Het gemeentebestuur zorgt voor tijdelijk onderdak. Niemand raakte gewond.

De Lange Kroonstraat in Boechout werd vrijdagmiddag opgeschrikt door een hevige woningbrand. Vermoedelijk ontstond de brand tijdens het drogen van kledij. De keuken brandde volledig uit en ook de rest van de woning leed veel schade door de rook. De bewoners konden de woning ontvluchten vooraleer de brandweer arriveerde. Die kreeg de brand onder controle en kon schade aan de aanpalende rijwoningen voorkomen.

Terwijl brandweer en politie hun werk deden, was de Lange Kroonstraat een tijd afgesloten met alle verkeershinder van dien in het centrum van Boechout. Intussen is de weg terug vrijgemaakt. Voor het getroffen gezin voorziet het gemeentebestuur tijdelijk nieuw onderdak.