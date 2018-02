Wegenwerken Sint-Bavoplein en Jef Van Hoofplein gaan nieuwe fase in 28 februari 2018

02u34 0

In Boechout start volgende week een nieuwe fase in de heraanleg van twee pleinen. Het Sint-Bavoplein (rond de Sint-Bavokerk) en het Jef Van Hoofplein, waar twee lagere scholen en de bibliotheek gelegen zijn, worden grondig aangepakt.





Na de riolerings- en bestratingswerken rond de kerk en voor het bibliotheekgebouw zal de gemeente achter het bibliotheekgebouw een nieuwe groene omgeving inrichten met een leestuin met bankjes en stoelen. Een deel van de parking achter het bibliotheekgebouw verdwijnt. In plaats daarvan komen elf parkeerplaatsen voor kort parkeren. Bij de school komt er een speelomgeving. Avontuurlijke constructies, heuveltjes en een speeltuig zullen een uitdaging vormen voor de kleintjes. Deze natuurlijke speeltuin sluit aan op de tuintjes van de klassen van de nieuwe kleuterschool, maar kan door alle scholen worden gebruikt. Ter hoogte van de molen komt er een amfitheater voor kleine voorstellingen of filmprojecties. (ADA)