Walhalla voor kinderen, fietsers en wandelaars NATUURGEBIED FRIJTHOUT NA JAAR WERKEN ZO GOED ALS KLAAR SANDER BRAL

30 mei 2018

02u49 0 Boechout De ontwikkeling van natuurgebied Frijthout, op de grens van Hove, Boechout en Mortsel, zit in de laatste rechte lijn. Ongeveer een jaar geleden begonnen de werken om van de landbouwgrond een park met speeltuigen en fiets- en wandelpaden te maken. Morgenavond om 20 uur stelt de gemeente de plannen voor aan de inwoners.

In een jaar tijd is er veel veranderd in het natuurgebied Frijthout op de grens van Hove, Boechout en Mortsel. "De ingrepen waren echt nodig", benadrukt burgemeester van Hove Koen Volckaerts (N-VA). "Voordien lagen er enkele maïsvelden en een terrein voor paarden. Al voor de huidige legislatuur werd beslist dat er veel meer potentieel in dat gebied zat. We hebben een regeling met Boechout getroffen, waardoor we het stuk Frijthout op hun grondgebied kunnen pachten voor een symbolische euro. De vorige eigenaar heeft ook een stuk grond aan Hove geschonken in ruil voor een toegeving voor de bouw van appartementen, een win-winsituatie."





Vorig jaar in mei werden de werken gestart om van het weiland en de akkers een recreatieve groenzone te maken.





Betonnen fietspad

"Ook voor fietsers en wandelaars hebben we extra paden aangelegd", gaat Volckaerts verder. "Zeker voor de basisschool Regina Pacis of voor mensen die van Boechout komen, is die autovrije zone zeer interessant. Zo ligt er een nieuw betonnen fietspad en verschillende aangelegde wandelpaden. Het gebied is ook gesaneerd in samenwerking met het provinciebestuur en er loopt een natuurlijke stroom door met een glooiend bufferbekken. Er zijn intussen ook twee hondenloopzones geïntegreerd in het gebied. Tot slot hebben we een zogenaamde speeldernis aangelegd, een kruising tussen een speelterrein en de wildernis. Dat bestaat uit ruwe houten speeltuigen en bomen en stronken om op te spelen. Die zijn uiteraard wel veilig gemaakt voor de kinderen."





Spaanse nachtvlinders

Het vernieuwde Frijthout moet ook voor meer biodiversiteit zorgen. "Zo zitten er ondertussen ook Spaanse nachtvlinders in het gebied, een beschermde diersoort", gaat de burgemeester verder. "Op termijn zullen we beslissen welke fauna en flora nog hun intrede kunnen doen in het landschapspark en welke ontwikkelingen er nog bijkomen. Zo zullen er nog extra bomen en eventueel bijenkasten komen en is de kans groot dat het park op grondgebied Boechout ook mee geïntegreerd zal worden."





Het gemeentebestuur van Hove nodigt buurtbewoners uit op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur. Daar zal voorgesteld worden hoe de gemeente het park zal beheren in samenwerking met zijn partners, de gemeente Boechout, het Kempens Landschap, de Boomgaardstichting, het provinciebestuur van Antwerpen en Natuurpunt.