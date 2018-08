Vanaf 2019 één waterbedrijf in Boechout 04 augustus 2018

In Boechout zijn momenteel twee waterbedrijven actief. Water-link is het waterbedrijf van Boechout, Pidpa vervult die rol in Vremde. Deze regeling is historisch zo gegroeid, maar is geen voorbeeld van efficiëntie en duidelijkheid. Daarom stelden beide waterbedrijven aan de gemeente voor om Pidpa aan te duiden als de waterleverancier voor het hele grondgebied. De gemeenteraad heeft dat op 25 juni 2018 goedgekeurd. Daardoor wordt Pidpa vanaf 1 januari 2019 iedereen in Boechout het aanspreekpunt voor alle drinkwater-gerelateerde onderwerpen: van de aanvraag van een nieuwe aftakking, over uitleg over de factuur, tot het regelen van een verhuis. Tot die datum verandert er niets: water-link blijft actief in Boechout en Pidpa in Vremde. De inwoners van Boechout, die momenteel klant zijn van water-link, worden eind december 2018 persoonlijk ingelicht.





(ADA)