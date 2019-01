Vanaf 1 februari één lidkaart voor zes bibliotheken ADA

18 januari 2019

De bibliotheken van Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel bundelen hun enthousiasme voor literatuur, educatie, informatie en ontspanning in Bibkwintet. Vanaf 1 februari kan je met één Bibkwintet-lidkaart terecht in de zes bibliotheken. Zo krijg je toegang tot een collectie van ruim 275.000 boeken, strips, magazines, cd’s en films. Samen zijn de zes bibliotheken goed voor 144 openingsuren. Zeven dagen op zeven kan je in minstens één van de bibs terecht. Overal zullen dezelfde regels, tarieven en uitleenperiodes worden gehanteerd.

“Al tien jaar werken deze bibliotheken samen en organiseren we projecten, lezingen en delen we speciale collecties. De Bibkwintet-lidkaart is een logische volgende stap. De website van Bibkwintet geeft je toegang tot de catalogi van alle zes bibliotheken. Handig wanneer je op zoek bent naar een werk dat in je eigen bib niet vindbaar of uitgeleend is,” vertelt Tine Van de Looverbosch, diensthoofd bibliotheek Boechout.

Wie zijn oude bibliotheekkaart wil ruilen voor een Bibkwintet-lidkaart kan terecht bij zijn of haar huidige bibliotheek. Daar kan je je oude kaart ruilen voor een nieuw exemplaar.