Vader ontvoerde Rubi (5) trekt naar Verenigde Naties in nieuwe poging tot bij zijn dochter te geraken

24 februari 2019

16u31 0 Boechout Gert Broeckx, vader van het ontvoerde meisje Rubi (5), vliegt volgende week naar New York om bij de Verenigde Naties aan te klagen dat Peru het Haags Kinderontvoeringsverdag schendt. In 2013 werd Rubi door haar moeder, de toenmalige Peruviaanse partner van Broeckx, naar Peru gebracht. Zowel moeder als dochter zijn nog steeds niet teruggekomen. De rechtbank erkent de actie als ontvoering.

Op 18 maart 2013 nam de Peruviaanse moeder van Rubi, toen nog een baby, haar kind mee naar haar geboorteland zogezegd om haar kind aan haar familie te tonen. Een half jaar later bleek dat de Peruviaanse geen intentie had om terug naar België te komen waardoor ook Rubi in Peru bleef. De Boechoutse vader Gert Broeckx wilde zijn dochter niet kwijt en is de juridische strijd aangegaan met zijn Peruviaanse ex-vrouw. Het gerecht erkende dat het om een ontvoering ging en sprak uit dat Broeckx zijn ex-vrouw het kind terug naar België moest brengen. We zijn intussen vijf jaar later en dat is nog steeds niet gebeurd.

Broeckx is ervan overtuigd dat Peru, lidstaat van de Verenigde Naties, het Verdrag van Den Haag schendt. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag stelt dat kinderen onder zestien jaar die ten onrechte uit een land zijn weggehaald of worden vastgehouden in een land, zo snel mogelijk terug moeten keren. De besturen van beide landen zijn daarbij verplicht samen maatregelen te treffen voor de terugkeer van het kind.

Vader Gert Broeckx gaat nu naar eigen zeggen aan de oren trekken van Peru op een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York die volgende week plaats vindt.