Uitslaande brand vernielt woning 27 februari 2018

Op de Wommelgemse-steenweg in Vremde is gisterenavond laat een woning vernield door een brand. Die onstond rond 23.30 uur. "Wat waarschijnlijk begonnen is als klein vonkje in een open haard, is uiteindelijk uitgegroeid tot een uitslaande woningbrand. In korte tijd brandde de volledige woning uit, het pand is onbewoonbaar verklaard door de brandweer. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen en werden door de buren opgevangen. Er vielen dus geen slachtoffers", vertelt commissaris Johan Wonink van de politiezone Minos. De brandweer was tot ruim na middernacht bezig om het vuur te doven. Ook de burgemeester van Boechout kwam ter plaatse om zijn medeleven te betuigen. (NBA)