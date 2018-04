Twintiger de cel in na fietscontrole 09 april 2018

02u33 0

Een 26-jarige man uit Boechout werd in de nacht van vrijdag op zaterdag even voor middernacht in de Parkstraat in Leuven tegengehouden omdat hij zonder achterlicht reed.





Hij was allerminst opgezet met de controle en weigerde om zijn identiteitskaart te laten zien. Hij had overduidelijk te veel gedronken en werd overgebracht naar de cel, waar hij zijn roes mocht uitslapen.