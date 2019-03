Thomas Van Herbruggen nieuwe voorzitter N-VA Boechout ADA

15 maart 2019

Thomas Van Herbruggen is verkozen tot nieuwe voorzitter van N-VA Boechout en volgt Sven Sneyders op. Met de wissel wil N-VA Boechout de verjongingskuur inzetten en jong politiek talent een kans geven. “Binnen onze partij streven we naar verjongen. Enerzijds willen we de jongeren die reeds binnen onze partij aan de slag zijn een kans geven maar daarnaast willen we ook nieuwe mensen aantrekken,” vertelt de kersverse voorzitter. De komende zes jaar moet N-VA Boechout tevreden zijn met een plek in de oppositie “en dat zullen we stevig doen maar altijd onderbouwd. We merken dat er een enorme tweestrijd aan de gang is tussen Pro Boechout&Vremde en ‘t Dorp en dat inhoud wel eens naar de achtergrond verdwijnt. Vooral Het ‘t Dorp slaat de bal wel eens mis. Daar willen wij van N-VA boven staan en politieke correctheid behouden.”

Na zijn studies geschiedenis in Antwerpen en overheidsmanagement in Leuven, begon Van Herbruggen zijn carrière als adviseur omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening op het kabinet van gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes. Daarnaast was Thomas ook een tijdlang provinciaal fractiemedewerker voor de N-VA fractie in de provincie Antwerpen.