Sven Snyders trekt lijst N-VA 19 mei 2018

02u50 0

Sven Snyders zal de lijst van N-VA Boechout-Vremde trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. "We hebben geprobeerd om op een constructieve manier oppositie te voeren in Boechout en Vremde", zegt lijsttrekker Sven Snyders. "We stellen echter vast dat er dringend nood is aan verandering in Boechout en Vremde. De financiën swingen de pan uit, het bouwen neemt alleen maar toe en de mobiliteit dreigt ons te gaan verstikken." Christel Naenen, Annelies Veron, Peter Van Hoof en Erik Philibert vervolledigen de top vijf. (ADA)