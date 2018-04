Superfans springen auto in voor selfie met top-dj 13 april 2018

02u22 0

De onverwachte dj-set van Paul Kalkbrenner in De Schorre afgelopen woensdag, precies 100 dagen voor de start van Tomorrowland, heeft een aantal fans héél gelukkig gemaakt. Nick Van Looveren (23) uit Boechout en Sam Van der Heyden (22) uit Lint konden de Duitse top-dj zelfs strikken voor een praatje en een selfie.





"Ik zat thuis toen ik op Facebook zag dat Paul Kalkbrenner in De Schorre stond te draaien", vertelt Nick. "Ik ben meteen in de wagen gesprongen, ben Sam gaan oppikken en heb koers gezet richting Boom. Uiteindelijk waren we te laat voor zijn dj-set, maar we hadden het geluk dat we hem nog net konden kruisen. We hebben een praatje kunnen maken en hebben een selfie genomen. We zijn al zo'n zeven jaar grote fan van Paul Kalkbrenner. Maar dit is de eerste keer dat we hem hebben kunnen ontmoeten." (BCOR)