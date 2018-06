Subsidies voor projecten tegen kansarmoede 12 juni 2018

De gemeente Boechout ondersteunt opnieuw enkele initiatieven die kansarmoede willen bestrijden met een financieel duwtje in de rug. Een projectsubsidie kan worden verleend aan projecten die ondersteunend en versterkend werken voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zodat zij volwaardig en menswaardig kunnen participeren in de samenleving. Elke vzw of ngo kan daarvoor een projectsubsidie aanvragen voor 1 oktober van dit jaar. Wanneer je subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, betaalt het gemeentebestuur de subsidie uit voor 31 december. Het aanvraagformulier vind je terug op de website van de gemeente. (ADA)