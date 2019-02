Subsidies voor aanplanten inheems groen ADA

01 februari 2019

Wie inheems groen en veedrinkpoelen aanplant en onderhoud, kan bij de gemeente Boechout aankloppen voor een subsidie. Op die manier wil de gemeente de eigenheid van het landelijk groen behouden. Inheemse planten zijn plantensoorten die van nature voorkomen in de streek en dus aangepast zijn aan de lokale groeiomstandigheden. Hagen en heggen, houtkanten en houtwallen maar ook hoogstamboomgaarden en knotbomen vallen onder de subsidie. De subsidie voor het onderhoud bedraagt 7,5 euro per knotboom. De subsidie voor de aanplant of de aanleg bedraagt 0,5 euro per plant voor hagen, heggen, houtkanten en –wallen, 10 euro voor een hoogstamboom, 2,5 euro voor niet bewortelde poten en 5 euro per vierkante meter voor een veedrinkpoel.