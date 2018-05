Studeren in rusthuis Capenberg 18 mei 2018

De komende weken trekken heel wat studenten zich terug achter hun boeken want de examens komen eraan. Wie een rustige studieplek zoekt, kan vanaf 21 mei tot 29 juni terecht in woonzorgcentrum Capenberg in Boechout. Het is er rustig en de steun van de bewoners krijg je er gratis bij. Tijdens de pauze kunnen studenten praten met de bewoners van het WZC. De studiedagen worden opgedeeld in drie blokken: van 8 tot 12 uur, van 12 tot 17 uur en van 17 tot 22 uur. Studenten moeten vooraf reserveren want de plaatsen zijn beperkt. Er wordt ook gevraagd om je altijd aan te melden aan het secretariaat va het zorgcentrum. Alle info via www.boechout.be/studeerplek. (ADA)