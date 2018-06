Sterrenchef serveert menu uit 1993 DE SCHONE VAN BOSKOOP HOUDT JUBILEUMDINER VOOR 25STE VERJAARDAG DAVID ACKE

08 juni 2018

02u46 0 Boechout Het restaurant De Schone van Boskoop bestaat 25 jaar en voor die gelegenheid haalt chef Wouter Keersmaeckers zijn allereerste menu nog eens van onder het stof. Vanavond en morgen serveert hij de menu in de Evangelische kerk in Boechout, enkele meters van zijn restaurant.

Het restaurant De Schone van Boskoop van chef Wouter Keersmaeckers viert zijn 25ste verjaardag. Voor die gelegenheid zal de chef het menu waarmee het destijds begon opnieuw serveren, met een hedendaagse toets en in de Evangelische Kerk in Boechout. "Die kerk wordt maar één keer per week gebruikt. Het leek ons wel leuk om het diner daar te laten doorgaan. Samen met burgemeester Koen T'Sijen hebben we dat rond gekregen."





Nieuw dessert

De menu van toen kende Wouter nog uit het hoofd. "Toen ik begon, werkte ik alleen in de keuken. Ik had de menu zo samengesteld dat ik die ook alleen kon bereiden. Die zat dus nog perfect opgeslagen in mijn hoofd. Enkel het dessert is anders. Toen was dat crème brûlée maar dat vind ik wat passé", aldus de chef.





Het restaurant opende in juni 1993 de deuren en drukte meteen zijn culinaire stempel. Na een jaar veroverde Keersmaeckers zijn eerste Michelinster en Gault & Millau rekent De Schone van Boskoop al jaren tot de top van Vlaanderen.





"Nog 10 jaar"

De chef is ook een veelgevraagde gast op evenementen zoals Antwerp Diner en de Week van de Smaak en is onder andere jurylid van de Bocuse d'Or en Groente Ambassadeur van de culinaire restaurantgids Foodtaster. Als inspirator van het originele en succesvolle tweejaarlijks food & music-festival 'Konfijt' combineert hij zijn twee grote liefdes: gastronomie en muziek. En zulke nevenactiviteiten zijn nodig om scherp te blijven.





"Ik kook nog altijd met heel veel passie maar ik heb het nodig om dingen te kunnen doen naast het restaurant. Anders zou het maar saai zijn en verlies je je focus. Die activiteiten zorgen er ook voor dat ik minder stress heb, al blijft een restaurant leiden een zeer stressvol beroep."





Het jubileumfeest vindt vanavond en zaterdag 9 juni plaats en wordt gecombineerd met een optreden van Eriksson-Delcroix Trio. "Nathalie Delcroix ken je van het folktrio Laïs en Bjorn Eriksson speelde onder andere bij Zita Swoon en Admiral Freebee. Hij creëerde ook de soundtrack bij de film The Broken Circle Breakdown", weet Wouter.





De kans dat Keermaeckers nog eens 25 jaar in de potten zal staan roeren is klein. "Ik ben nu 56 jaar. Nog tien jaar en dan zal het wel genoeg geweest zijn zeker. Toen ik vijftig werd, maakte ik de berekening hoeveel services ik al draaide. Ik kwam uit op 11.800. Dat is toch een enorm aantal, vind ik."