Sportmonitoren gezocht 30 januari 2018

De sportdienst van de gemeente Boechout is op zoek naar sportmonitoren voor de zomervakantie. Vereisten zijn dat je minstens zeventien jaar bent, beschikt over een sporttechnisch diploma en dat je reeds ervaring hebt in het begeleiden van een groep.





Naast sportmonitoren is de sportdienst ook op zoek naar een hoofdmonitor. Hiervoor moet je minstens 19 jaar zijn, een sporttechnisch diploma hebben en minstens één jaar ervaring bij de Boechoutse sportkriebelweken. Kandidaturen moeten voor 23 februari ingediend worden via sport@boechout.be door het inschrijvingsformulier in te vullen.