Spoorweg Vinkenstraat weekend dicht 21 februari 2018

De spooroverweg in de Vinkenstraat wordt dit weekend hersteld. Daardoor zal de overweg afgesloten zijn voor alle wegverkeer vanaf 2 maart om 22 uur tot en met maandag 5 maart, 6 uur 's morgens. Het gaat meer bepaald over het herstellen van een verzakking in de sporen. De herstellingswerken worden om veiligheidsredenen 's nachts uitgevoerd tijdens de nachten van 2 en 3, 3 en 4 en 4 en 5 maart. Infrabel zegt er alles aan te doen om mogelijke geluidshinder tot een minimum te herleiden. Een omleiding werd opgesteld met goedkeuring van het lokale bestuur en politie. (ADA)