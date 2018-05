Speeltuinen en sportterreinen worden rookvrij 31 mei 2018

Als een van de eerste gemeentes in België maakt Boechout speeltuinen en sportterreinen rookvrij. Daarover bereikte het schepencollege een akkoord tijdens de gemeenteraad. Langs de speeltuinen en sportvelden komen sensibiliseringsborden. Ook zal de gemeente de eigenaars van andere speel- en sportterreinen in de gemeente oproepen het gezonde voorbeeld te volgen. De gemeente maakt hier al een tijdje werk van. Het Sportpark Sneppenbos, dat in 2016 in gebruik werd genomen, is al rookvrij van in het begin. Dat wil zeggen dat ook supporters niet meer mogen roken langs de zijlijn van het voetbalveld. (ADA)