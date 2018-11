Sinterklaas komt naar Boechout ADA

14 november 2018

Het zijn drukke dagen voor Sinterklaas en zijn trouwe helpers. Maar toch heeft de Sint nog een gaatje gevonden in zijn agenda om ook de kinderen van Boechout te verwennen. Op zaterdag 24 november wordt hij verwacht aan Sportpark Sneppenbos. Kinderen kunnen er op de foto met Sinterklaas en ze krijgen ook een cadeautje. Aansluitend is er een kindershow. De hele namiddag is er ook randanimatie voorzien. De Sint vraagt wel om je in te schrijven via www.boechout.be/sinterklaasfeest door het inschrijvingsformulier in te vullen.