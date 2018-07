Sfinks Mixed zet zwembadjes klaar voor jong én oud 27 juli 2018

Het muziekfestival Sfinks Mixed is ook van start gegaan onder een loden zon.





Met temperaturen vlotjes voorbij de dertig graden was het voor de festivalgangers afzien, maar dat drukte de pret niet. Enkele honderden muziekliefhebbers zakten af naar het Molenveld om van het beste van wat de wereldmuziek te bieden heeft te genieten. Toch is de organisatie voorbereid tegen de brandende zon. "We hebben een aantal hittemaatregelen klaarstaan om ervoor te zorgen dat mensen voldoende beschermd zijn tegen de zon. Zo kunnen de bezoekers aan de infostands terecht voor een portie zonnecrème en voorzien we in extra hoofddeksels. Er is ook gratis drinkwater te verkrijgen", vertelt Kobe Leestmans, van Sfinks Mixed. Bovendien mogen de festivalgangers eigen drinkwater meenemen zolang de temperaturen hoger zijn dan 27 graden. "In de kidszone staan er ook kleine zwembaden die voor de nodige verkoeling moeten zorgen. Normaal is dat voor de kinderen, maar ik denk dat iedereen er nu wel gebruik van zal maken", aldus Leestmans. Op het terrein staan schermen opgesteld die de bezoeker er doet aan herinneren dat iedereen zich voldoende moet beschermen. Daarnaast zijn er ook aparte zones ingesteld op de camping om te roken, te barbecueën en te koken.





(ADA)