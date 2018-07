Sfinks Mixed brengt wereld naar Molenveld 24 juli 2018

02u47 0 Boechout Donderdag is het Molenveld in Boechout opnieuw het decor voor Sfinks Mixed. Het muziekfestival is een smeltkroes van culturen, waar jong en oud zich vier dagen lang kan uitleven.

Naast performances van artiesten uit alle uithoeken van de wereld, kom je ook op de festivalweide zelf de hele dag door vrolijke parades tegen. De kleinsten hebben hun eigen festival in de Kidz Village. Op de wereldmarkt vind je spulletjes en info over mooie projecten uit alle hoeken van de wereld. De festivalbars bieden cocktails, fruitsappen en lekkere shakes. Tussen de vele eetkramen vind je onder andere wokgerechten, kebab, tapas, en voor de minder avontuurlijke bezoeker is er voor de eerste keer een frietkraam op de weide.





Omleidingen

Het vierdaagse festival brengt enkele verkeerswijzigingen met zich mee. Er geldt een snelheidsbeperking van donderdag 26 juli om 13 uur tot maandag 30 juli 9 uur tussen de Oude Steenweg en de Borsbeeksesteenweg. De maximale snelheid wordt verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. De Veldkant in Boechout tussen de Oudebaan en de Borsbeeksesteenweg en de Kaphaanlei in Mortsel worden tijdelijk enkelrichting. Hou er rekening mee dat er in de straten rond de festivalweide een parkeerverbod geldt. Wie met de wagen komt kan terecht op de betaalparking in de Fruithoflaan. Voor fietsers is er een gratis bewaakte fietsenparking vlak aan het festivalterrein, aan de Boechoutselei.





Op donderdag en vrijdag is de fietsenparking bewaakt tot 1 uur 's nachts, op zaterdag tot 3 uur 's nachts en op zondag tot middernacht. (ADA)