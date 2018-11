Sfinks Café stopt ermee ADA

06 november 2018

Het bekende Sfinks Café sluit binnenkort de deuren. Sinds 1994 was het café gevestigd in het pakjeshuis van het Boechoutse treinstation. Zondag 6 januari wordt de laatste avond georganiseerd. Wat er nadien met het Sfinks Café zal gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. Met de nakende sluiting van Sfinks verdwijnt ook meteen dertig jaar geschiedenis. Niet alleen was het een ontmoetingsplek voor locals, er werden geregeld ook tentoonstellingen georganiseerd en muziekoptredens. Onder andere Danny Blue & The Old Socks trad er onlangs nog op. Zij schopten het tot de finale van Humo’s Rockrally en die van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel.