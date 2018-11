Scouts en Gidsen zoekt uitbaters chalets tijdens kerstmarkt ADA

28 november 2018

De scouts en gidsen Sint Jan in d’Olie van Vremde zijn volop bezig met de voorbereidingen van hun jaarlijkse kerstmarkt. Dit jaar zal die plaatsvinden op zondag 16 december op de Dorpsplaats in Vremde. Vanaf 14 uur is iedereen welkom om te genieten van een hapje en een drankje. Heel wat particulieren en verenigingen van Boechout en omgeving laten zich die dag van hun beste kant zien.

Wil je graag zelf een product, hapje of drankje aanbieden? Dat kan op een eigen standplaats die bovendien gratis is. Neem hiervoor contact op via kerstmarkt@scoutsvremde.be. Het aantal plaatsen is wel beperkt. Wacht dus niet te lang om een standplaats aan te vragen.