Schepen Verstappen verkozen als voorzitter Bijzonder Comité ADA

11 januari 2019

15u13 0

Schepen Philip Verstappen (Pro Boechout & Vremde) is verkozen tot voorzitter van van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Die dienst beslist over de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie en geeft advies over het gemeente- of OCMW-beleid. Verstappen zal het voorzitterschap combineren met zijn schepenambt voor patrimonium, erfgoed, publiek domein en wijkontwikkeling, mondiaal beleid, digitale dienstverlening. De overige leden zijn Stine Bertels, Lieve Geerinck en Bart Anciaux (allen van de partij PRO), Els Heremans (Groen-Gangmaker), Willy Van Genechten (CD&V) en Marie-Lou Van Eynde (N-VA).