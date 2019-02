Schepen Kris Swaegers (Groen-Gangmaker) over nieuwe serres: “Dankzij deze teelt kan iedereen groenten kopen aan een betaalbare prijs” ADA

18 februari 2019

11u30 1 Boechout Schepen voor Ruimtelijke Ordening Kris Swaegers (Groen-Gangmaker) stelt zich vanuit haar groene ideologie vragen bij de komst van het bedrijf Barka en de serre die het wil bouwen.



Terwijl meerderheidspartij Pro Boechout&Vremde en oppositiepartij het roerend oneens zijn over de komst van een nieuwe serre, is het voor schepen Kris Swaegers schipperen tussen twee meningen. Aan de ene kant maakt ze zich zorgen omwille van de ecologische impact maar tegelijk beseft ze ook dat dit volgens de huidige reglementering wel in orde is. Swaegers is de enige van Groen-Gangmaker die in de meerderheid een zitje heeft.

Complex dossier

“Het is een complex dossier waar ik vanuit mijn groene ideologie een aantal vragen bij heb”, reageert de schepen voor Ruimtelijke Ordening en Klimaat op de heisa die ontstaan is. “Vanuit mijn ideologie ben ik misschien eerder geneigd te kiezen voor een kleinere en lokalere tuinbouw met meer variatie in de geteelde producten. Monocultuur waarbij één product in deze hoeveelheid geteeld wordt, is niet echt duurzaam te noemen. Maar ik besef ook dat seizoensgebonden producten en biologische producten niet voor iedereen betaalbaar zijn. Dankzij deze teelt kan iedereen groenten kopen aan een betaalbare prijs.”

Provincie beslist

Dat de serres er komen in de Mussenhoevelaan is ondertussen zo goed als zeker. “Maar daar hebben we als gemeente eigenlijk zelf weinig over te beslissen. Dat is een beslissing die op provinciaal niveau genomen wordt.” Ook de schepen vindt het vreemd dat er op deze beslissing zoveel reactie komt terwijl er eerder een gelijkaardig project ook goedgekeurd werd. “Het valt op dat mensen vooral reageren als het dicht bij hen komt te liggen. In het andere geval was het een ver-van-mijn-bedshow”, besluit schepen Swaegers.

Het bedrijf Barka plant de bouw van een 100.000 vierkante meter grote serre waar het tomaten zal telen. De partij ‘t Dorp klaagt die komst aan en verwijt het bestuur opnieuw open ruimte op te offeren voor economisch gewin. De meerderheid weerlegt die kritiek en beschuldigt ‘t Dorp opnieuw te opperen in eigenbelang.