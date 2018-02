Samen tuinieren in Tuinhier Boshoek 06 februari 2018

Iedereen met groene vingers kan vanaf zaterdag terecht in Tuinhier Boshoek. Dat is een nieuw moestuinpark waar je individueel kan tuinieren of een samentuin kan opstarten. Als lid kan je er gebruik maken van een gehuurd perceel en de gemeenschappelijke infrastructuur.





Tuinhier Boshoek is als moestuinpark vrij uniek. Ieder voorjaar wordt de grond van je moestuin bewerkt, zodat je dit zware werkje niet zelf hoeft te doen. Tijdens het kweekseizoen zullen er op regelmatige tijdstippen grondbewerkingsmachines beschikbaar zijn. Het park wordt op zaterdag 10 februari tussen 10uur en 15 uur geopend. Burgemeester Koen T'Sijen zal het park rond 13 uur plechtig openen. Het parkbeheer zal je die dag uitvoerig informatie verstrekken en de partners van Tuinhier zullen ook aanwezig zijn om de voordelen van het lidmaatschap toe te lichten.





De foodcaravan 'Het Lekker Ding' zorgt op deze winterdag voor een kop warme soep, aangeboden door Tuinhier Boshoek en Tuinhier.





Inschrijven kan al. Het inschrijvingsdocument en huishoudelijk reglement zijn te verkrijgen via moestuinboshoek@icloud.com. (ADA)