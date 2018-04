Samen tegen gebruik pesticiden 19 april 2018

De gemeente Boechout roept iedereen op samen met de Vlaamse Milieumaatschappij te strijden tegen pesticiden met de actie 'Een kleine daad, schoon resultaat'. Wie zijn of haar pesticiden op 21 april binnenbrengt op het recyclagepark, krijgt in ruil een voegenborstel, zolang de voorraad strekt. Volgens de gemeente grijpen mensen gemakshalve naar pesticiden maar die zijn schadelijk voor mens en milieu. Ze komen in onze waterlopen terecht en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo het water waaruit drinkwater gemaakt wordt. Toch is een tuin of terras onderhouden zonder schadelijke hulpmiddelen perfect mogelijk. (ADA)