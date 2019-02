Restafval verminderen? Gemeente verkoopt kippen aan inwoners ADA

22 februari 2019

12u02 0 Boechout Opvallend initiatief van de gemeente Boechout om het restafval van haar inwoners te reduceren. De gemeente biedt kippen aan om zo de afvalberg per inwoner van Boechout naar beneden te krijgen. “Eén kip kan gemakkelijk 50 kilo restafval per jaar verorberen.”

Om de afvalberg te verkleinen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Door kleine ingrepen in onze dagelijkse gewoonte kunnen we ons afval al snel reduceren. Om de Boechoutenaar een duwtje in de rug te geven, komt de gemeente met een opvallend voorstel op de proppen, namelijk: kippen.

De gemeente verkoopt aan de inwoners van Boechout kippen aan 6,75 euro per stuk. De kippen zijn legklaar en ingeënt. Het enige wat je moet doen als koper is je engageren om minstens twee kippen te houden in een aangepast hok en ren.

“Een kip speelt dagelijks 150 gram keukenafval naar binnen. Dat betekent zowat 50 kilogram per kip op jaarbasis. Twee tot drie kippen verwerken samen het keukenafval van een doorsnee gezin. Gekookt eten of onkruid ... kippen zijn echte alleseters. Bovendien krijg je in ruil veel liefde en kakelverse eitjes,” klinkt het bij de gemeente.

Bestellen doe je voor 22 maart door te mailen naar omgeving@boechout.be. De bestelling is aanvaard als je het juiste bedrag hebt overgeschreven op rekeningnummer BE15 7895 8632 7430 met vermelding ‘kippenactie en naam’.

Je kan je kippen afhalen op zaterdag 4 mei tussen 10.30 uur en 11.30 uur op de gemeentewerf, Nijverheidsstraat 4. Vergeet geen doos mee te nemen om je kippen mee naar huis te nemen.