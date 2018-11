Recordaantal schadedossiers na kurkdroge zomer ADA

08 november 2018

16u52 0 Boechout Met 44 aanvragen ontving de milieudienst een recordaantal schadedossiers van landbouwers die getroffen werden door de droogte van de afgelopen zomer. De Vlaamse regering heeft die droogte nu ook officieel erkend als ramp.

De afgelopen zomer was heet en duurde erg lang. Voor de kinderen was het genieten tijdens de zomervakantie maar voor de landbouwers betekende de droogte een ramp voor de oogst. De Vlaamse Regering heeft die droogte nu ook erkend als ramp. Dat is goed nieuws voor de landbouwers die akkers hebben in Boechout. Zij kunnen nu een deel van de verloren omzet terugvorderen. De gemeente ontving zo een 44 individuele aanvragen. “Een absoluut record”, vertelt Sofie Cuypers van de milieudienst. “In 2017 waren dat er slechts zeven en in 2016, toen we een erg nat voorjaar hadden, ontvingen we 26 aanvragen.” Vooral de maïsteelt leed onder de warme zomer. Van de 115 hectare aan maïsvelden is 46 procent verloren. Ook de helft van de 168 hectare grasland haalde het niet. “Dat is vooral een probleem voor de hooiproductie en bijgevolg de voedselvoorraad voor de dieren deze winter”, aldus Cuypers.

De milieudienst en verantwoordelijk schepen voor Landbouw Dirk Crollet bezochten elk bedrijf om een schaderapport op te stellen. “Dagen zijn we daar bezig mee geweest om elk dossier zorgvuldig op te stellen,” aldus de schepen.

Door de aanvragen heeft de milieudienst ook geleerd hoe versnipperd de landbouwgronden zijn. “Van de 44 ingediende dossiers zijn er slechts zeven bedrijven die effectief in de gemeente actief zijn. De overige landbouwgronden zijn van bedrijven buiten de gemeente.”