PRO compenseert verkiezingsdrukwerk met een boom voor elk Boechouts gezin ADA

29 januari 2019

17u36 0 Boechout PRO Boechout & Vremde heeft 1.247,75 euro betaald aan Ondernemers Zonder Grenzen (OZG) om de CO2-uitstoot voor verkiezingsdrukwerk te compenseren. OZG realiseert herbebossingsprojecten in de Sahel.

“Voor elk gezin in Boechout wordt er een boom geplant, samen ongeveer 5 ha, iets groter dan het Boechoutse speelbos. Het herbebossingsproject van OZG in de Sahel capteert 250 ton CO2. Met de actie van PRO worden in Afrika ook sociale- en ecologische impacts gerealiseerd, zoals het inperken van verwoestijning, beter waterbeheer, meer biodiversiteit, meer kansen voor kinderen in het onderwijs en voedsel voor iedereen,” vertelt Philip Verstappen, schepen voor Mondiaal beleid

OZG restaureert op grote schaal landschappen met herbebossingsprojecten in de Sahel, onder andere in dorpen in Burkina Faso en Senegal. Gemiddeld bestaat een dorp uit ongeveer 350 inwoners en werken ze met een terrein van ongeveer 250 hectare. Na een jaar blijven er ongeveer 1.000 bomen over om uiteindelijk door te groeien tot een agrobos van ongeveer 400 tot 500 bomen per hectare. In de dorpen waar de bossen al aan het groeien zijn, worden de inwoners opnieuw betaald om de zaden van de planten te verzamelen om nieuwe bossen aan te leggen in de omgeving.

