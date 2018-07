Plezier op springkastelen tijdens Sportkriebelweek 10 juli 2018

De sportkriebelweken zijn van start gegaan in sportpark Sneppenbos in Boechout. De gemeente organiseert een soort sportkamp waarin kinderen de traditionele sporten beoefenen maar ook onbekende sporten als flink-it komen aan bod. De kinderen werden getrakteerd op een verrassing. Het hele sportterrein stond vol met allerlei springkastelen. Met dit warme weer is er extra aandacht voor de gezondheid van de kinderen. Er zijn extra bidons met water waar kinderen hun drinkbus kunnen bijvullen en er worden één keer per week waterspelletjes gespeeld. Te intensieve sporten worden uitgesteld en er wordt ook binnen gesport. (ADA/