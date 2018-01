Overkoepelende nota glastuinbouw in de maak 25 januari 2018

Het college heeft de richtlijn over de ruimtelijke beleidsvisie glastuinbouw goedgekeurd. In de nota staat waar in de gemeente Boechout glastuinbouw bij voorkeur kan bestaan en op welke schaalgrootte. De glastuinbouwzone doet uitspraak over het grondgebied van vijf gemeenten (Boechout, Ranst, Wommelgem, Borsbeek en Lier). Pas als deze vijf gemeenten de nota goedkeuren, kan de provincie Antwerpen één overkoepelende nota goedkeuren die in de toekomst als beleidsvisie zal worden gehanteerd, samen met de gemeenten. (ADA)