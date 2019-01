Omgeving Jef Van Hoofplein vanaf 7 januari op de schop Redactie

03 januari 2019

11u27 0 Boechout De tweede fase van de werken in de omgeving van het Jef Van Hoofplein starten maandag 7 januari. Die dag wordt de Hovesesteenweg afgesloten ter hoogte van huisnummer 26. Het Sint-Bavoplein wordt afgesloten ter hoogte van het Gildenhuis en aan de Van Colenstraat. De werken zullen ongeveer 100 werkdagen duren.

De aannemer start met de uitbraak van de kasseien vanaf het kruispunt Van Colenstraat richting Jef Van Hoofplein. Twee dagen later start de dienst archeologie om de site in kaart te brengen en aansluitend daarop worden de rioleringswerken uitgevoerd. Na de rioleringswerken wordt er aansluitend een minder-hinder steenslag geplaatst

De scholen zijn met de wagen te bereiken via de route Boshoek – Elfbunderweg – Bistweg. De gemeente raadt de ouders van de schoolkinderen wel aan om zo veel mogelijk te voet te komen of met de fiets. Dit kan via het Doornstraatje-Groene Stap of de Bistweg. Ook met de fiets zijn de scholen enkel bereikbaar via de achterzijde van het plein. Parkeren kan op het Jef Van Hoofplein, de tijdelijke extra parking op de Bunderkes of op een van de drie Delhaizeparkings: de parking aan het Gildenhuis, de parking aan de Alexander Franckstraat en de parking aan de zijkant van Delhaize. Die laatste is te bereiken via een omleiding.

De gemeente wil het plein en de verkeerssituaties in de buurt veiliger maken. In eerste instantie gaat dat om de schooltoegangen en het kruispunt. Het parkeren op het Jef van Hoofplein en rondom wordt gereorganiseerd. Buiten het verkeersaspect wil het beleid ook ruimte creëren als ontmoetingsplaats, ingericht als groenzone.