OCMW verkoopt landbouwgrond 17 juli 2018

Het OCMW van Boechout gaat over tot de openbare verkoop van een perceel landbouwgrond dat in de Eggelstraat in Vremde ligt. Het gaat om 8.200 vierkante meter grond. De minimumprijs is vastgelegd op 115.000 euro. Wie geïnteresseerd is, kan een bod doen tot uiterlijk 10 augustus 12 uur. Het bod moet in gesloten omslag met vermelding 'Bod Landbouwgrond Eggelstraat' in de linkerbovenhoek. De omslag kan afgegeven worden of verstuurd worden naar OCMW Boechout, Dr. Theo Tutsstraat 20, 2530 Boechout. De opening van de biedingen is openbaar en zal plaatsvinden op 13 augustus om 12 uur in de polyvalente zaal van het OCMW. (ADA)