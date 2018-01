Nieuwjaarsvuurwerk afgelast door rukwinden 02u26 0 Boechout Het traditionele nieuwjaarsvuurwerk zal vanavond niet doorgaan. Burgemeester Koen T'Sijnen (Pro Boechout & Vremde) heeft op basis van advies van brandweer en de vuurwerkorganisator beslist het evenement af te gelasten omwille van voorspelde rukwinden.

"Het is spijtig. Dit soort beslissingen neem je liever niet maar we mogen geen risico's nemen. Het lijkt niet hard te waaien maar vier tot vijf beaufort is al voldoende om gevaarlijk te zijn," legt T'Sijnen uit. Het was de vuurwerkverantwoordelijke van de firma die zou instaan voor het spektakel die vroeg om deze beslissing. "De brandweer raadde mij aan om dat advies te volgen en dan kan je niet anders", aldus de burgemeester.





Samen met het vuurwerkspektakel wordt ook ineens de nieuwjaarsdrink afgelast. "De nieuwjaarsdrink en het vuurwerk is één evenement. Als je het ene niet laat doorgaan, dan kan het andere ook niet doorgaan. We vreesden een beetje dat er te weinig volk zou komen opdagen als er geen vuurwerk is." Of het vuurwerk op een ander moment plaats zal vinden, is nog niet duidelijk. Of de nieuwjaarsreceptie er nog komt, is niet geweten. "We bekijken of we het vuurwerk eventueel kunnen laten samenvallen met een ander evenement in de toekomst", besluit T'Sijnen. (ADA)