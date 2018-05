Nieuwe wandelapp leidt kindjes langs mooiste plekjes 16 mei 2018

02u46 0

De Zuidrand ontwikkelde de interactieve wandelapp, voor gezinnen met kinderen tussen vijf en dertien jaar. De app prikkelt de speur- en staplust van de kinderen, en biedt een unieke combinatie van wandelen, spelenderwijs ontdekken en opdrachtjes uitvoeren. Samen met het detectiveduo Noor en Lukas ga je op pad langs de mooiste plekken van de Zuidrand. Onderweg kom je vier spannende mysteries tegen, ontdek je alles over de natuur en de geschiedenis op je wandelroute. De Zuidrand-wandelapp is te downloaden in de Apple Appstore of in de Google Playstore. De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. De gemeente Boechout werkt samen met de Streekvereniging voor de wandelapp. (ADA)