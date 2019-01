Nieuwe tijdelijke parking tijdens werken Sint-Bavoplein ADA

11 januari 2019

12u59 0

De gemeente Boechout heeft een tijdelijke gratis parking gemaakt naast de Jan Frans Willemschool op de Hovesesteenweg. Het gaat om een tijdelijke parking die plaats biedt aan twintig wagens. Zolang de werken aan het Sint-Bavoplein en het Jef Van Hoofplein duren, zal de parking toegankelijk zijn. Vanaf hier kan je te voet verder.

Parkeren kan zeer beperkt op het Jef Van Hoofplein tijdens de werken. Daarom is er een tijdelijke gratis extra parking op de Bunderkes of op een van de drie Delhaizeparkings: de parking aan het Gildenhuis, de gratis parking aan de Alexander Franckstraat en de gratis parking aan de zijkant van Delhaize, te bereiken via de omleidingsweg. Daar komt nu dus een extra tijdelijke parking bij.