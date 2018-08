Nieuwe speeltuin geplaatst op Jef Van Hoofplein 25 augustus 2018

Goed nieuws voor de Boechoutse kinderen. Op het vernieuwde Jef Van Hoofplein zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Achter de bib is een groot klimtoestel geïnstalleerd en achter de muziekacademie werd een avontuurlijk speelparcours aangelegd. De nieuwe speeltoestellen zijn nog niet speelklaar, maar worden in de loop van de komende weken afgewerkt. Zo wordt er op diverse plaatsen nog ecomulch rond de toestellen geplaatst. Dat is een laag van houtsnippers die modderige plassen voorkomt, gemakkelijk toegankelijk is, een goede valdemping heeft en onderhoudsarm en duurzaam is. Rond de speelzone wordt er gras gezaaid om een groene zone te creëren waar er gespeeld en gewandeld kan worden. (ADA)