Nieuwe kleuterschool voorziet plaats voor 200 kinderen 25 juni 2018

De kleutertjes, juffen en meesters van de Jan Frans Willemsschool in Boechout verhuisden begin mei al naar de gloednieuwe kleuterschool maar afgelopen weekend werd het gebouw aan de Hovesesteenweg ook officieel geopend op het jaarlijkse schoolfeest. De werken hebben ongeveer twee jaar geduurd.





De groene zone rond de school is nog niet volledig in orde maar dat hield de verhuis niet tegen. Wanneer de omgeving rond de school afgewerkt is, krijgt elk klasje een eigen tuin. Burgemeester Koen T'Sijen (PRO Boechout-Vremde), zelf trotse vader van een kleuter op de nieuwe school, kwam het gebouw inhuldigen zaterdagnamiddag: "Tweehonderd kinderen kunnen hier naar school gaan. We hebben de klassen gegroepeerd rond een grote polyvalente ruimte. Verder is er ook een rustige vertelplek voorzien waar een boek kan voorgelezen worden of waar gepuzzeld of geknutseld kan worden. In de nieuwe keuken krijgen de kleuters hun eerste kooklesjes en binnenkort trakteren ze ons misschien wel op een zelfgemaakte spaghetti?"





(BSB)