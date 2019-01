Nieuwe gebruikers Jan Vlemincktoren in maart bekend ADA

30 januari 2019

In maart weten we wie de concessie krijgt voor de Jan Vlemincktoren in Wijnegem om het gerestaureerde en gerenoveerde gebouw nieuw leven in te blazen. Dan kiest het bestuur of het tuinaannemer Avantgarden wordt of vzw In-Park.

Eind 2017 kreeg de gemeente net geen miljoen euro aan subsidies om de Jan Vlemincktoren volledig te restaureren en te renoveren. Het totale project wordt geraamd op zo een 2,6 miljoen euro waarbij de gemeente een deel zal bijleggen maar ook de nieuwe huurders van het pand.