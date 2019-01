Nieuwe bestuur kan officieel van start ADA

07 januari 2019

De eedafleggingen zijn achter de rug, de formaliteiten geregeld. Ook in Boechout kan het nieuwe bestuur officieel starten aan de nieuwe legislatuur. Burgemeester Koen T’Sijen legde eerder al de eed af bij gouverneur Cathy Berx maar voor de gemeenteraadsleden en schepenen was het moment le gloire voorzien tijdens de installatievergadering. Een aantal vrienden en familie kwamen het plechtige moment bijwonen. Voor acteur Filip Peeters was het zijn vuurdoop in de raadszaal van het gemeentehuis. Hij legde de eed af als gemeenteraadslid voor de partij ‘t Dorp. Peeters zal de komende zes jaar “constructief oppositie voeren.”